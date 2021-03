Am Freitagnachmittag wurden nach Angaben der Polizei auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in Hermersberg zwei Kinder von einer bislang unbekannten männlichen Person angesprochen. Die elf- und zwölfjährigen Buben gaben gegenüber ihrer Mutter an, dass der Mann ihnen Schokolade zeigte und sie damit zu seinem Fahrzeug locken wollte. Nach Angaben der Kinder war der Mann 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und kräftig. Er hatte dunkle Haare und auffällig buschige Augenbrauen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter mit einer seitlichen Schiebetür und einem roten Blumenmuster gehandelt haben. Sollten weitere Kinder angesprochen worden sein, bittet die Polizei Pirmasens die Eltern darum, sich bei ihr unter Telefon 06331/5200 zu melden.