Am Samstagnachmittag haben Wanderer der Polizei gemeldet, dass Nägel auf der Forststraße zwischen Hermersbergerhof und dem Luitpoltsturm lagen. Vor Ort fanden die Beamten mehrere Hundert Drahtstifte oder Nägel verschiedener Größe auf der Fahrbahn. Wer sie dort verteilt hat, ist bisher unbekannt. Zudem war die Absperrung in Höhe des Horstweges beiseite geschoben worden, berichtet die Polizei. Die Forststraße ist zwar im Winter gesperrt, wird aber dennoch von Berechtigten befahren. Ob durch die Aktion jemand zu Schaden kam, weiß die Polizei noch nicht. Sie sucht nach Zeugen: Hinweise an die Polizei Dahn unter Telefon 06391/9160.