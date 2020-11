Zum wiederholten Mal hat ein Unbekannter nahe Rumbach eine Metallplatte mit angeschweißter Spitze in der privaten Zufahrt zur Weide eines ortsansässigen Landwirts platziert. Wie die Polizei Dahn mitteilte, muss der Täter die Spitze zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen positioniert haben. Die Platte war so gut in der Erde versteckt, dass sie mit bloßem Auge kaum zu erkennen war. Als der Landwirt den Weg mit seinem Auto befuhr, wurden beide Reifen auf der Fahrerseite des Wagens zerstört. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Ähnlicher Fall im Sommer

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, ereignete sich bereits im Sommer ein ähnlicher Vorfall. Da es sich um einen Privatweg handelt, müsse davon ausgegangen werden, dass der Landwirt getroffen werden soll. Hinweise auf einen Täter gibt es laut Polizei noch nicht. Bei beiden Vorfällen blieb es bei Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06391/9160 bei der Polizei in Dahn zu melden.