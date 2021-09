Am Mittwoch soll zwischen 2.10 und 8 Uhr ein unbekannter Täter Sekundenkleber in die Schlösser der Eingangstüren einer Spielothek gespritzt haben. Darüber informierte die Polizei am Donnerstag. Die Eingangstüren seien von der Pfarrgasse und vom oberen Parkdeck des Post-Parkhauses zu erreichen. Zwei Spielotheken in der Hauptstraße seien von dem Unbekannten ebenfalls heimgesucht worden. Nach Angaben der Polizei mussten alle Türen vom Schlüsseldienst instandgesetzt werden, sodass jeweils Kosten in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.