Am Sonntag um 9.40 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Mann in Rodalben mit einem Hammer die Scheiben des Restaurants „Altes Postamt“ in der Poststraße und Scheiben eines Autos einschlagen würde. Beim Eintreffen der Polizei war der Mann verschwunden. Lediglich der Hammer wurde aufgefunden. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.