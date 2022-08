Wie die Polizei jetzt erst mitteilt, wurde am Donnerstag, 18. August, vermutlich ab 13.30 Uhr, in Lemberg im Bereich der Waldstraße eine Hauskatze mit einem Luftgewehr angeschossen. Ein Projektil wurde in der Tierklinik entfernt, eine zweite Wunde musste versorgt werden. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Schützen unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.