Zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter die Beifahrerseite eines in Höhe der Adam-Müller-Straße 19 geparkten BMW. Die Schadenshöhe wird auf 3000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.