Am Silvesternachmittag steckte ein bislang Unbekannter am Sportheim des FV Münchweiler eine Mülltonne in Brand. Durch das Feuer wurde ein Wohnmobil, das in unmittelbarer Nähe stand, beschädigt. Die Polizei Pirmasens bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.