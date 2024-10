Bislang Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in Bruchweiler-Bärenbach einen Wohnwagen gestohlen. Wie die Polizei Dahn berichtet, wurde am Donnerstag zwischen 1 und 4 Uhr in der Dorfstraße in Bruchweiler-Bärenbach ein weißer Wohnwagen der Marke „Hobby“, der im Hof des Anwesens abgestellt war, gestohlen. Die Polizei bittet unter Telefon 06391 9160 oder per E-Mail an pidahn@polizei.rlp.de um Hinweise.