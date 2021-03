Eine Serie von Diebstählen in Kröppen und Vinningen beschäftigt die Pirmasenser Polizei. Am Dienstag zwischen 0.30 und 7 Uhr wurden in den beiden Dörfern Autos aufgebrochen und gestohlen sowie teure Fahrräder aus Gartenhäusern mitgenommen. In Kröppen wurde ein weißer BMW 325d von einem Betriebsgelände in der Hauptstraße gestohlen, der Wagen hatte einen Wert von 8000 Euro. In der Pirmasenser Straße in Vinningen wurden drei Autos durchwühlt, die Diebe nahmen verschiedene Gegenstände und Münzgeld mit. In der Vinninger Kirchgartenstraße wurde ein Gartenhaus aus Blech aufgebrochen, dort stahlen die Einbrecher ein Cannondale-Mountainbike und ein E-Bike der Marke Haibike im Gesamtwert von 6000 Euro. Außerdem hebelten die Täter die Eingangstür eines ehemaligen Ferienhauses in der Alten Gasse auf, das jetzt als Abstellschuppen genutzt wird. Hier wurden zwei Mountainbikes mitgenommen, ein rotes Specialized-Rad und ein rotes Rotwild-Rad im Gesamtwert von 5000 Euro.

Da die Täter über einen längeren Zeitraum in den beiden Dörfern unterwegs gewesen sein dürften und über ausreichende Transportkapazität verfügen mussten, hofft die Polizei auf Zeugen. Sie bittet unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise.