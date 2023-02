Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in zwei Lagerhallen in der Kronenstraße in Thaleischweiler-Fröschen ein. Dort stahlen sie eine noch unbekannte Anzahl von Schuhen und Spielkonsolen sowie 62 Jacken der Marke Geox. Nach einer ersten Schätzung geht die Polizei von einem Gesamtschaden von zirka 5000 Euro aus. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.