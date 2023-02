Zwischen Montag, 6. Februar, und Sonntag, 19. Februar, stahlen bislang Unbekannte 1100 Holzpfosten, alle 2,50 Meter lang, die im Bereich Lemberg in Höhe des Friedhofs an der L486 und am Ortsausgang Glashütte Richtung Stephanshof zusammen mit einem Elektrozaun zwei Viehkoppeln umfriedeten. Der Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Der Elektrozaun wurde von den Tätern zurückgelassen. Die Polizei Dahn bittet um Hinweise insbesondere auf verdächtige Personen und Fahrzeuge per E-Mail an pidahn@polizei.rlp.de oder telefonisch unter der Rufnummer 06391 9160.