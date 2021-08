Am Samstag gegen 0.45 Uhr informierte ein Bewohner des Lemberger Ortsteils Glashütte der Polizei, dass gerade an einem geparkten Auto in der Ludwigstraße die Reifen zerstochen worden seien. Der Täter sei in einen dunklen VW Golf eingestiegen, in dem ein zweiter Mann gewartet habe. Das Auto sei dann davongefahren. Die Fahndung der Polizei nach dem Auto führte nicht zum Erfolg. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass von den beiden Tätern an sechs Fahrzeugen neun Reifen zerstochen worden waren. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.