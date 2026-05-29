Eine mobile Toilettenanlage ist auf dem IB-Parkplatz am Sonntag gegen 23 Uhr vollständig ausgebrannt. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Die Feuerwehr löschte demnach das brennende Dixi-Klo.

Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler von einer vorsätzlichen Tat aus. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Die Polizei bat den Eigentümer der Toilettenanlage, sich zu melden.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt die zuständige Dienststelle unter Telefon 0631 369-15199 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de entgegen.