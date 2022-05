Ein 67-jähriger Mann, der am Montag um 20.30 Uhr gerade am Kaufland-Geldautomaten in der Wiesenstraße Geld abgehoben hatte, wurde von zwei bislang Unbekannten niedergeschlagen und ausgeraubt. Die Täter stahlen die Geldbörse und Tabak und flüchteten in unbekannte Richtung. Das Opfer, das mit seinem Einkaufstrolley am Geldautomaten stand, erlitt durch den Sturz Abschürfungen im Gesicht und an den Händen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.