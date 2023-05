In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten Unbekannte das Ortsschild von Merzalben am Ortseingang aus Richtung Clausen kommend. Die Polizei Waldfischbach-Burgalben bittet unter Telefon 06333 9270 oder per E-Mail an piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de um Hinweise.