Das hätte übel ausgehen können: Am Mitwochabend wurden in Dahn bis 22.05 Uhr in der Hauensteiner Straße, der Schulstraße, der Schloßstraße bis kurz vor dem Kurpark, in der Grabenstraße, Kanalstraße und Marktstraße insgesamt 16 Gullydeckel ausgehoben. Die unbekannten Täter legten die Gullydeckel teils neben den Schacht, teils auf den Gehweg und die Fahrbahn. Beamte der Polizei Dahn setzten sie wieder ein. Derzeit ist nicht bekannt, ob durch diesen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr jemand zu Schaden kam. Die Polizei bittet Geschädigte, sich zu melden. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sollten sich mit der Polizei Dahn unter Telefon 06391 9160 oder per E-Mail an pidahn@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.