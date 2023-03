Eine intensive hellgrüne Färbung des Zuflusses vom Eisweiher sorgte am Samstag für Aufsehen bei Spaziergängern. Lediglich in einem Teilbereich des Zuflusses war die fluoreszierende Farbe zu sehen. Am nächsten Tag war die Farbe weg. Im Eisweiher selbst war nichts zu sehen. Ein extremes Algenwachstum zu dieser Jahreszeit scheidet aus. Lina Klug von der Pressestelle der Stadt schätzt, dass es sich um den Farbstoff Uranin handelt, den Unbekannte am Wochenende am Eisweiher freigesetzt haben. Der Farbstoff wird gerne zur Markierung von Gewässern eingesetzt oder zur Prüfung von Dichtigkeit oder der Ortung eines Lecks.

Stoff soll toxikologisch unbedenklich sein

Erst nach Auflösung im Wasser entwickelt der Farbstoff seine intensiv-fluoreszierende Wirkung. Mit bloßem Auge ist er schon in geringen Konzentrationen gut sichtbar. Klug kann wegen der eventuellen Gefährlichkeit beruhigen, da der Stoff in großer Verdünnung toxikologisch unbedenklich sein soll. „Wir gehen davon aus, dass es sich um das stark verdünnte Uranin handelt und insofern keinerlei Gefährdung bestand und auch besteht.“ Uranin soll sich biologisch abbauen. Es wurde öfter zu Dekorationszwecken in Gewässer gegeben. Unter anderem wurde jahrelang zum St.-Patricks-Day Farbstoff in großer Menge in den Chicago River gegeben. Umweltaktivisten färbten 2019 den Limmat in Zürich ein.