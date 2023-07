Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Dienstag, 13.15 Uhr, brachen Unbekannte in ein Tattoostudio in der Rodalber Straße in Pirmasens ein. Aus einer Geldkassette wurde ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens, Telefon 06331 5200 oder E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.