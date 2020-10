In der Nacht auf Mittwoch, zwischen 23.30 und 6 Uhr, stahlen unbekannte Täter die Katalysatoren zweier in der Adlerstraße geparkter Autos. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, trennten die Diebe die Katalysatoren mittels Akkuflex fachgerecht vom Auspufftrakt ab. „Das Ganze dürfte jeweils nicht länger als eine Minute gedauert haben und sollte einen entsprechenden Lärm verursacht haben“, so die Polizei, die um Hinweise bittet. Bei den betroffenen Wagen handelt es sich um einen Opel Astra, der vor der Hausnummer 15 geparkt war, sowie einen Opel Astra, der vor dem Anwesen 63c stand. Schon in der vergangenen Woche hatte die Polizei den Diebstahl von gleich 20 Katalysatoren aus dem Büro eines Autohandels in der Arnulfstraße gemeldet. Der Wert der Beute betrug damals rund 6000 Euro.