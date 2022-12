Eine Frau meldete am Sonntag gegen 22.30 Uhr laute Knallgeräusch in der Nachbarschaft im Gewerbegebiet In der Schorbach auf der Moschelmühle bei Waldfischbach-Burgalben. Die Polizei stellte fest, dass mehrere Fächer der DHL-Packstation neben dem Aldi-Markt aufgebrochen worden waren. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Wie hoch der Schaden ist, steht ebenfalls noch nicht fest. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.