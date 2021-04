In der Nacht zu Karfreitag wurde in Vinningen in der Winzler Straße ein Mercedes GLE aufgebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass die Seitenscheibe des Wagens zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, eingeschlagen worden war. Der Mercedes stand in einer Hofeinfahrt. Aus dem Auto wurde ein Geldbeutel gestohlen. Geld, das sichtbar im Auto lag, wurde zurückgelassen. Die Polizei vermutet, dass der oder die Täter bei der Tat gestört worden sind. Den Schaden schätzt sie auf 500 Euro. Kurz nach Mitternacht hatte eine Frau aus der angrenzenden Hauptstraße der Polizei zwei verdächtige Personen gemeldet. Beide waren dunkel gekleidet und etwa 1,60 Meter groß. Eine trug einen Rucksack, die andere hatte eine Mütze über das Gesicht gezogen. Eine der beiden Personen wankte beim Gehen stark nach rechts und links. Bei einer Fahndung konnten diese Personen nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei in Pirmasens bittet unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise. Zuletzt hatte Anfang März eine Serie von Einbrüchen in Kröppen und Vinningen die Polizei beschäftigt.