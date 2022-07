In der Nacht zu Donnerstag waren Einbrecher in zwei Schulen in Pirmasens unterwegs.

Gegen 0.12 Uhr meldete ein 41-jähriger Zeuge der Polizei, dass gerade ins Immanuel-Kant-Gymnasium eingebrochen wurde. Laut Polizei hebelten Unbekannte ein Fenster zum Toilettentrakt auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort versuchten die Täter, aus einem Klassensaal ein Smart-Board zu entwenden. Allerdings passte es nicht durch die Tür. Der Zeuge konnte einen Täter wie folgt beschreiben: Circa 35 Jahre, 1,75 Meter groß, grünes Oberteil mit Aufdruck, schwarze Wollmütze und OP-Mundschutz. In der gleichen Nacht – zwischen 17 und 0.12 Uhr brachen unbekannte Täter laut Polizei in das Gebäude der Horebschule ein, indem sie im hinteren Bereich des Schulhofs ein Fenster einschlugen und eine Tür zum Gebäude öffneten. Ob etwas aus der Horebschule entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden, Telefon 06331/5200.