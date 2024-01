In der Nacht auf Mittwoch brachen Unbekannte sowohl in die Grundschule in Münchweiler in der Römerstraße als auch in die Grundschule in Merzalben in der Bischof-Emanuel-Straße ein. Laut Polizei soll der Einbruch in Münchweiler zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, passiert sein, in Merzalben zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr. In Münchweiler wurde der seitliche Kellereingang aufgebrochen. Aus der Werkstatt wurde ein Winkelschneider und diverses Werkzeug gestohlen. Weitere Türen im Innern wurden aufgebrochen. Ein Apple iMac-Mini in Originalverpackung und eine kleinere Menge Münzgeld wurden gestohlen. Das Zimmer der Schulleiterin und das Lehrerzimmer wurden durchwühlt. Der Sachschaden wird auf 800, der Wert des Diebesguts auf 700 Euro geschätzt. In Merzalben drangen die Täter durch ein Klassenzimmerfenster ein. Mehrere Türen wurden aufgehebelt. Auch hier wurde das Schulleiterbüro durchwühlt. Aus einer Schublade wurde ein dreistelliger Geldbetrag aus einem Spendenumschlag gestohlen. Die Polizei vermutet, dass es sich in beiden Fällen um die gleichen Täter gehandelt hat. Zeugen können sich mit der Polizei Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.