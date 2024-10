In der Ortsgemeinde Dahn haben Sprühteufel ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei mitteilte, wurden in der Nacht von Sonntag, 20., auf Montag, 21. Oktober, in Hohlgasse, in der Schul- sowie in der Vogelbergstraße zwei Privathäuser, ein Auto sowie ein Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland und einen Stromkasten mit Graffiti verunstaltet. Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Dahn melden unter Telefon 06391 9160 oder per E-Mail an pidahn@polizei.rlp.de melden.