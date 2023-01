Unbekannte beschädigten zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 13.40 Uhr, die Seitenscheibe der Beifahrerseite eines in Höhe Husterhöhstraße 34 abgestellten Betonmischers. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1000 Euro. Sie bittet unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise.