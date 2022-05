„Nicht online oder print frist, sondern Südwestpfalz first“, so umschrieb Andreas Ganter, Redaktionsleiter der „Pirmasenser Rundschau“ der RHEINPFALZ, den Maßstab der Berichterstattung für die Pirmasenser Lokalredaktion. Ganter sagte das am Dienstagabend bei einer Feierstunde zum 75. Geburtstag der „Pirmasenser Rundschau“ vor 80 geladenen Gästen im Atrium des Dynamikums. Auf den Tag genau vor 75 Jahren ist die „Pirmasenser Rundschau zum ersten Mal erschienen“. Den historischen Bogen zum Jahr 1947 schlug Festredner Marc Jan Eumann (am Rednerpult), der Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz und sprach die Rolle der westlichen Alliierten an. Mit der Einrichtung des Öffentlichen Rundfunks, der Lizenzierung der vielfältigsten Zeitungslandschaft in Europa und der Gründung einer Nachrichtenagentur auf dem Genossenschaftsmodell sei noch unter der Besatzungsmacht die Grundlage der heutige Medienfreiheit gelegt worden. „Unabhängige Medien sind demokratiestiftend “, ergänzte er.