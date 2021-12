Weihnachten ist vorbei, doch auch für die Zeit danach hat die Stadtverwaltung Tipps, wie man Geschenke nachhaltig verpackt, denn das nächste Fest kommt gewiss. Allzu oft landen Geschenkpapier und -verzierung kurz nach dem Auspacken in der Mülltonne. Das lässt sich vermeiden.

Geschenke lassen sich mit einfachen Mitteln schön und nachhaltig einpacken. So werden nicht nur Abfall vermieden und Ressourcen geschont, jedes Geschenk wird so zu einem ganz persönlichen Kunstwerk. Menschen, denen man gerne etwas schenken möchte, kann man etwa mit Selbstgemachtem eine Freude machen. Das ist persönlicher und vermeidet überflüssigen Konsum. Wie wäre es zum Beispiel mit einer selbstgekochten Marmelade oder einem Chutney? Als Verpackung bieten sich leere Konservengläser an. Auch Selbstgebasteltes kann man verschenken. Es gibt unzählige Anleitungen und Ideen, etwa im Internet, wie man aus recyceltem Material praktische Dinge herstellen kann. Dazu muss man kein Künstler sein.

Was für alle kostbar ist und oft fehlt, ist Zeit. Die kann man zwar nicht einfach kaufen, aber verschenken. Beispielsweise kann man zu einem selbstgekochten Essen einladen oder einen Ausflug organisieren. Zeit-Geschenke kann man in Form von Gutscheinen machen – auf einem kleinen Zettel als Flaschenpost oder in einem Bilderrahmen.

Ein Tipp: „Geschenk im Geschenk“

Eine weitere Geschenkidee der Umweltberatung: Statt Gegenständen kann man Spenden verschenken. Viele gemeinnützige Organisationen bieten Spendenurkunden oder Grußkarten als Geschenke an: So spendet man sozusagen im Namen des Beschenkten und unterstützt dabei einen guten Zweck. Im Internet sind zahlreiche gemeinnützige Institutionen und Verbände zu finden, die Hilfe leisten und beispielsweise Naturschutzprojekte finanzieren. Natürlich kann man auch in Pirmasens für soziale Projekte spenden.

Die Umweltberatung hat zahlreiche Verpackungstipps zusammengestellt, etwa „Das Geschenk im Geschenk“: Warum nicht einfach das Geschenk in einem anderen Geschenk einpacken? Ein Geschirrtuch hübsch um das neue Kochbuch gewickelt und mit einer Stoffschleife verziert oder ein neuer Schal, in den eine schöne Seife oder eine duftende Kerze verpackt wird.

Auch Material, das im Haushalt anfällt, lässt sich laut Umweltberatung gut nutzen, etwa ein Schuhkarton, Klopapierrollen, eine schöne Tasche oder eine Papiertüte.

Vorbild Japan: Stoff statt Papier

„Stoff statt Papier“ lautet ein weiterer Tipp. In Japan ist es Tradition, Geschenke in Tücher einzupacken. Stofftücher können wie Papier in allen Variationen um das Geschenk gewickelt, gefaltet oder geknotet werden. Man kann Stoffreste verwenden oder attraktive Tücher selbst herstellen. Tücher sind nur dann sinnvoll, wenn sie auch weiter genutzt werden. Möchte der Beschenkte das Tuch nicht behalten oder nicht selbst als Geschenkverpackung verwenden: Tücher einfach wieder mitnehmen und für die nächsten Geschenke aufheben. Auch vorhandene oder selbst genähte Stoffbeutel sind eine gute Möglichkeit, wieder verwendbare Geschenkverpackungen herzustellen.

Leere Blechdosen von Keksen, Pralinen, Tee oder Bonbons geben ebenfalls gute Geschenkverpackungen ab. Sauber ausgespült sind sie mit ihren oft schönen Mustern ein Hingucker − und der Beschenkte kann zunächst anhand der Form nicht erraten, was er bekommt.

Auch Comics taugen zum Einpacken

Wer nicht auf Geschenkpapier verzichten möchte, dem rät die Umweltberatung zum Selbermachen: Zeitschriften, Zeitungen, Bücherseiten, Notenblätter, Packpapier, Kalenderblätter, Schnittmuster, alte Landkarten, Comics − man kann Papiere verwenden, die schon vorhanden sind und daraus Kollagen basteln oder etwas thematisch zum Geschenk Passendes nehmen. Wenn das „alte Papier“ zu langweilig ist, kann man es bedrucken − dafür eigenen sich besonders gut Kartoffelstempel.