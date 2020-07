Verfaulte, matschige Äpfel sind sein Leibgericht und besonderes Vergnügen bereitet es ihm, die Wände seiner Wohnung anzuknabbern – tauschen möchte man mit „Paulchen, dem Kompostwurm“ lieber nicht. Die Vorschulkinder aus der Kita Samselo am Sommerwald hatten jedoch umso mehr Spaß mit dem nützlichen Gesellen, den die Umweltpädagogin Kerstin Trappmann als Leitfigur für ihre altersgerecht angelegte Beratung der Kleinen einsetzte.

An drei Tagen vermittelte Trappmann Kernkompetenzen in Sachen Abfall und Recycling. Los ging es bereits vergangene Woche, als die sechs Jungen und zwei Mädchen lernten, dass nicht alles wahllos weggeworfen werden darf, sondern die drei Müllmonster Ricky Restmüll, Pavel Papier und Bibi Biotonne, zu denen sich auch noch Gretchen Gelber Sack gesellt, mit dem richtigen Futter gefüttert werden wollen, ansonsten droht Bauchweh. In der „Zeitmaschine“ lernten die Vorschulkinder, wie die Menschen bereits vor der Erfindung des Papiers Dinge aufschrieben, sie lernten das Prinzip des Papierrecycling kennen und schließlich erzählte die Expertin der Umwelt- und Abfallberatung die Geschichte von Paulchen, dem Kompostwurm. Und es blieb nicht bei der netten Erzählung: Acht Augenpaar staunten nicht schlecht, als in der mobilen Kompostkiste, die Trappmann mitgebracht hatte, nicht nur faules Obst und Schalen lagen, sondern sich in der Erde unzählige, bis zu zehn Zentimeter lange Würmer tummelten, deren gelber Streifen sie eindeutig als Kompostwürmer auswies.

Glasflasche bleibt, Apfel verschwindet

Das machte ebenso Eindruck wie der „Müllfriedhof“, auf dem sich die Vorschulkinder davon überzeugen konnten, dass vor mehr als zwei Jahren „begrabene“ Metalldosen, Getränkepäckchen oder eine Glasflasche unverändert bleiben, ein Apfel hingegen scheinbar spurlos verschwunden ist. „Für unsere Vorschulkinder erarbeiten wir jedes Jahr ein Projekt, und diesmal haben wir uns gerne für das Angebot der Abfallberatung entschieden“, freute sich Kita-Leiterin Silvana Gries über die Begeisterung, mit der ihre Schützlinge bei der Sache waren.