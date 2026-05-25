Aus einem maroden Tank flossen am Sonntag rund 800 Liter Heizöl in eine Quelle. Helfer kämpfen gegen die Ausbreitung des Öls im Saarbach.

Ein Zeuge meldete am Sonntagmorgen um 8.30 Uhr, dass aus einer natürlichen Wasserquelle im Ortsbereich von Schönau Heizöl austreten würde. Wie die Polizei Dahn berichtete, stellte sich vor Ort heraus, dass der unterirdisch verbaute Heizöltank eines angrenzenden Gebäudes vermutlich infolge von Korrosion undicht geworden war. Durch die Leckage gelangten rund 800 Liter Heizöl in die betroffene Quelle.

Von der Quelle aus breitete sich das Öl über mehrere Teiche in den nahe gelegenen Saarbach aus, der in Richtung Frankreich fließt. Die Feuerwehr konnte durch den Einsatz mehrere Ölsperren eine weitere Ausbreitung und Verunreinigung verhindern. Das mit Bindemitteln gebundene Heizöl wird voraussichtlich noch bis Dienstag aus den Teichen sowie dem Saarbach abgeschöpft. Der undichte Heizöltank wurde durch den Gefahrstoffzug des Landkreises ausgepumpt und trocken gelegt.

Mithilfe von Ölsperren soll eine Ausbreitung des Heizöls im Bereich der Sauer gestoppt werden. Foto: Feuerwehr Schönau

Anwohner bringen Kaffee, Kuchen und Getränke

Laut Polizei besteht nach den umfangreichen Maßnahmen durch Feuerwehr, Katastrophenschutz und Technischem Hilfswerk keine Gefahr für die Trinkwasserversorgung oder die Bevölkerung. Auch die Untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung war eingebunden. Der Verursacher hat laut Polizei einen Gutachter beauftragt, der das Schadensausmaß untersuchen soll. Die französischen Behörden wurden durch die Feuerwehr über das Schadensereignis informiert, damit dort entsprechende Kontrollen vorgenommen werden können.

Wie die Feuerwehr Schönau mitteilte, dauerte der Einsatz rund zehn Stunden. In den nächsten Tagen werden die Ölsperren am Saarbach regelmäßig durch die Feuerwehren des Sauertals kontrolliert, das THW Hauenstein ist weiterhin mit Personal und Material vor Ort. Einen besonderen Dank richteten die Helfer an die Einwohner von Schönau, die Sitzmöglichkeiten, Getränke, Kuchen, Kaffee und einen Pavillon vorbeibrachten und Möglichkeiten zum Händewaschen anboten.