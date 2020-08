Zu Verkehrsbehinderungen kann es entlang der Grenze zu Frankreich kommen, weil in der französischen Grenzregion eine Straße unter Vollsperrung saniert wird. Dabei handelt es sich um die D263 zwischen Weißenburg und Hagenau, wie der Landesbetrieb Mobilität in Speyer am Freitag informierte. Wegen der Vollsperrung dieser Straße werde der Verkehr bereits in Deutschland großräumig umgeleitet: ab Bad Bergzabern und ab Landau über B427 und A65 sowie über die B9 in Richtung Frankreich. Die Bauarbeiten dauern bis etwa Mitte Oktober.