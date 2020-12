Der Ausbau der Gersbacher Straße in Winzeln macht Umleitungen erforderlich. Über die Umleitungsstrecke hatten sich zuletzt die Bürgerinitiative Winzeln und die Fraktionen von CDU und FWB gestritten. Die Bürgerinitiative hat noch einmal ihr Vorpreschen verteidigt, der Politik aber auch ein Friedensangebot gemacht.

Mittlerweile herrsche Klarheit über die Umleitung. Am 20. November habe Bürgermeister Michael Maas schriftlich mitgeteilt, so die Bürgerinitiative, dass die Stadt dem Wunsch des Stadtrats gefolgt sei und als Umleitungsstrecke die Variante „Stockwald“ und „Breiten Weg“ festgelegt habe. CDU/FWB im Ortsbeirat Winzeln hatten eine Variante über die Mohrbrunner Straße und die Feldwege unterhalb des Friedhofs in die Diskussion gebracht. Weil die Anwohner der Gersbacher und Mohrbrunner Straße dadurch zusätzliche Behinderungen und Einschränkungen auf sich zukommen sahen, seien die Mitglieder der BI Winzeln aktiv geworden, hätten mit Anwohnern gesprochen und eine Liste mit Argumenten öffentlich gemacht, die gegen die CDU/FWB-Variante sprachen. „Wie anders hätten wie die Bürger in Winzeln von unserer Argumentation und Initiative informieren sollen?“, fragt die Bürgerinitiative. Man habe sich verpflichtet gefühlt, den Bürgern Gelegenheit zu geben mitzureden und sich selbst einzubringen.

Dass sich CDU und FWB auch kürzlich noch – nach der schriftlichen Mitteilung von Bürgermeister Maas am 20. November – für ihre Umleitungsvariante über die Mohrbrunner Straße öffentlich eingesetzt haben, bezeichnet die Bürgerinitiative als Versuch, „ein totes Pferd noch über die Ziellinie zu reiten“. Der Bürgerinitiative „Stimmungsmache“ vorzuwerfen, erscheine doch sehr überzogen. Aber die Bürgerinitiative will ihren Kontrahenten die Hand reichen: „Unser Vorschlag: Wir treffen uns am Lagerfeuer, rauchen die Friedenspfeife (schmeckt zwar nicht, beruhigt aber ungemein) und machen ganz viel Palaver!“ Die Bauphase Gersbacher Straße werde schon noch ein paar „Problemchen“ bescheren. Gemeinsam gehe es garantiert besser.