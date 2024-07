Bahnpendler zwischen Kaiserslautern und Pirmasens müssen bisweilen oft mit Ausfällen und Ersatzverkehr leben. In der Nacht von Montag auf Dienstag funkte nun auch die Natur dazwischen.

Am frühen Dienstagmorgen – gegen 6 Uhr – informierte die DB Regio Mitte via „X“ (ehemals Twitter), dass zwischen Schopp und Waldfischbach-Burgalben keine Zugfahrten möglich seien. Der Grund: Ein Baum stürzte auf die Gleise. Wie ein RHEINPFALZ-Leser unserer Redaktion mitteilte, sorgte der Baum bereits am Montagabend für Einschränkungen. So sei der Zug, der Kaiserslautern um 20.35 Uhr in Richtung Südwestpfalz verlassen hatte, derjenige gewesen, der den Baum auf der Strecke entdeckte. Die Deutsche Bahn bestätigte das auf Anfrage.

In der Folge wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der bis Dienstagmittag zwischen den Haltestellen Schopp und Waldfischbach verkehrte. Um 12.39 vermeldete die DB Regio Mitte, dass die Strecke wieder befahrbar ist. Im Laufe des Nachmittags kam es zu keinen nennenswerten Verspätungen mehr.