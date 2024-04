Noch ist das Wetter etwas durchwachsen, in der Natur wächst und sprießt es jedoch schon. Viele Menschen fühlen sich einfach wohler, wenn es Frühjahr wird, die Sonne scheint und die Temperaturen langsam steigen. Wir haben Passanten in der Fußgängerzone gefragt, was Frühling für sie bedeutet.

„Wenn es nach einem langen Winter die ersten Sonnenstrahlen gibt, ist das einfach etwas Schönes“, sagt Reiner Drews. Jetzt im Frühling freue er sich schon auf seinen Garten mit Pool, den großen Grill habe er auch schon sauber gemacht. „Als vor wenigen Wochen die Temperaturen warm waren, habe ich sogar schon den ersten Aperol auf meiner Terrasse getrunken. Das Ganze war einfach wunderbar“, sagt Drews.

Michaela Müller mag zwar auch den Herbst sehr gerne, dennoch bezeichnet sie sich grundsätzlich als Frühlingsmenschen. „Mit meiner sechsjährigen Tochter habe ich schon die Hochbeete in unserem Garten mit Radieschen und Karotten bepflanzt. Nach den vielen Regentagen tut die Sonne gut, da man da einfach besser gelaunt ist“, sagt Müller.

Für Angelika Landes bedeutet Frühling viel draußen sein, Sonne tanken, Eis essen und in Pirmasens shoppen gehen. „Am letzten warmen Wochenende war ich sogar schon mit meinen Enkeln im Schwimmbad. Das hat einen riesigen Spaß gemacht“, sagt sie.

Ingo Wolf freut sich im Frühling über gute Laune, die erwachende Natur und viel Sonne. „In meinem Garten nehme ich regelrecht Sonnenbäder, wenn das Wetter schön ist. In meinem Garten gibt es auch immer etwas zu tun, das macht mir besondere Freude“, berichtet Wolf.

Christiane Cronauer mag im Frühling das Vogelgezwitscher am Morgen. „Wir haben ein großes Grundstück in Hinterweidenthal, da lausche ich den Vögeln besonders gerne. Ich bin sowieso ein naturverbundener Mensch, der gerne draußen ist. Das alles macht im Frühling besonders Freude“, sagt sie. Gerne ist Cronauer bei gutem Wetter auch mit dem Fahrrad im Wald unterwegs, wie sie weiter berichtet; zu Hause gegrillt habe sie mittlerweile auch schon.

Über langsam erblühende Bäume freut sich Steffi Schlicher im Frühling. „Ich finde es einfach toll, wenn die Vögel in den Bäumen zwitschern, die Sonne scheint und ich wieder raus in meinen Garten kann. Ich bin einfach besser drauf, wenn das Wetter schön ist und die Tage länger sind“, sagt sie.