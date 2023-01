Wie sicher fühlen sich die Menschen in Pirmasens? Dieser Frage geht der Kriminalpräventive Rat nach und startet am kommenden Donnerstag eine Bürgerbefragung.

Im November hat sich der Kriminalpräventive Rat neu konstituiert. Das Netzwerk besteht aus Vertretern von Sicherheitsbehörden und zivilen Akteuren und hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam für ein Mehr an Sicherheit in der Stadt Pirmasens einzutreten. Damit dies gelingt, wollen die Akteure in einem ersten Schritt in Erfahrung bringen, wo und warum sich die Pirmasenser in der Stadt und den Ortsbezirken unsicher fühlen. Außerdem hoffen die Macher auf Vorschläge aus der Bevölkerung, was zu einer möglichen Verbesserung der Situation beitragen kann.

Zwischen dem 5. und 31. Januar sind die Pirmasenser aufgerufen, an einer Befragung teilzunehmen. Interessierte finden einen entsprechenden Fragebogen auf der städtischen Homepage. In Papierform liegen Fragebögen an der Infotheke im Rathaus am Exerzierplatz, im Bürger-Service-Center, im Ordnungsamt in der Adam-Müller-Straße sowie in den Quartiersbüros aus. Das Ausfüllen dauert nur wenige Minuten. Es ist sichergestellt, dass die Teilnahme anonym ist und zu keiner Zeit Rückschlüsse auf Personen möglich sind.

Hoffen auf hohen Rücklauf

„Die Befragung bietet der Stadtgesellschaft eine echte Chance auf Beteiligung und Mitgestaltung“, sagt Ordnungsdezernent Denis Clauer. Die Vorsitzende des Kriminalpräventiven Rates und Leiterin der Polizeiinspektion Pirmasens, Jacqueline Schröder, hofft auf eine rege Beteiligung der Bevölkerung und einen möglichst hohen Rücklauf an Fragebögen. Die Umfrage bilde eine wichtige Grundlage für den weiteren Fahrplan des Kriminalpräventiven Rates. In diesem Gremium gibt es zahlreiche Akteure, die für die Sicherheit und Ordnung in der Stadt zuständig sind oder sich hierfür engagieren. Alle verfolgen das Ziel, Straftaten und Ordnungsstörungen zu vermeiden. Um die Maßnahmen aufeinander abzustimmen und zur gegenseitigen Unterstützung tauschen sich die Vertreter im Kriminalpräventiven Rat aus.

Diesem Netzwerk gehören unter anderem die Polizei, Ordnungsamt, Gleichstellungsbeauftragte, Jugend- und Sozialamt, der Verein für soziale Rechtspflege, der Förderkreis für soziale Projekte von „Demokratie Leben“ sowie Senioren- und Jugendstadtrat an. Der Kriminalpräventive Rat tagt in der Regel zweimal im Jahr. Finanzielle Unterstützung für mögliche Projekte erhält das Netzwerk vom Verein zur Förderung der Kriminalprävention. Dieser fördert vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung von Kriminalität, insbesondere durch das Akquirieren von Spenden, Bußgeldern und weiteren Mitteln.

Auswertung bis März

Nach Auswertung der Fragebögen sollen die Ergebnisse voraussichtlich im März 2023 der Öffentlichkeit präsentiert werden. Daran werden sich auch die weiteren Maßnahmen des Gremiums orientieren.

Infos

Für weitere Fragen steht Stephan Becker vom Ordnungsamt der Stadtverwaltung zur Verfügung – entweder unter der Telefonnummer 06331 842306 oder per E-Mail an ordnungsamt@pirmasens.de.