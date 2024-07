Vom Flutschfinger bis Premium-Vanille: Viele Menschen nutzen im Sommer die Gelegenheit, sich bei hohen Temperaturen mit einem Eis abzukühlen. DIE RHEINPFALZ hat Menschen in der Pirmasenser Innenstadt nach ihren Vorlieben rund um die kühle Schleckerei gefragt.

Die Geschmäcker beim Eis sind verschieden – und Eis ist nicht gleich Eis. Hans-Jürgen Kopp bevorzugte bereits als Kind Eis in der Waffel. Mittlerweile ist er 78 Jahre alt – aber Eis schätzt er noch immer. Er lade seine Frau im Sommer oft zu einer süßen Erfrischung im Eissalon ein. „Als ich ein Kind war, hat eine Kugel Eis zehn Pfennige gekostet, das waren noch tolle Zeiten. Die Sorten Waldmeister und Erdbeere liebe ich bis heute, auch wenn sie weitaus mehr kosten“, sagt er.

Hans-Jürgen Kopp Foto: Seebald

Der dreieinhalbjährige Sohn von Katrin Müller schleckt am liebsten Fruchteis aus der Waffel. „Mein SohnMarlon packt tatsächlich zwei Kugeln und ist ein kleiner Eisexperte. Bei uns auf dem Dorf kommt im Sommer immer mal wieder der Eiswagen, dann kriegt er ab und an eine Portion“, sagt Müller.

Katrin Müller mit Sohn Marlon Foto: Seebald

Gerda Frederic und ihr Enkel Finnegan sind ebenfalls Eisliebhaber. Der Sechsjährige bekommt von Oma ab und an eine Kugel spendiert, aber auch daheim wird manchmal ein Eis selbst hergestellt. „Finnegan isst aber am liebsten Spaghetti-Eis im Eiscafé. Jetzt hoffen wir in diesem Sommer noch auf besseres Wetter, damit das auch besonders gut schmeckt“, sagt Frederic und lacht.

In jungen Jahren war Petra Majer ein Fan von Stieleis. „Da gab es Capri oder Nogger“, erinnert sie sich. Ihre Lieblingssorte sei allerdings Cornetto Nuss in der Waffel gewesen. „Damals gab es an jeder Ecke noch einen Tante-Emma-Laden oder ein Kiosk. Da haben wir Kinder dann unser Taschengeld in ein Eis investiert. Das waren schöne Zeiten“, schwärmt Majer. Schwärmerisch wird die Pirmasenserin aber auch, wenn sie sich an ihren Italien-Urlaub vor wenigen Tagen erinnert. „Dort haben wir das beste Pistazien-Eis überhaupt gegessen. Original italienisch – das war ein echter Traum“, so Majer weiter.

Gerda Frederic mit Enkel Finnegan Foto: Seebald

ist Vater dreier Kinder, die – natürlich – gerne Eis essen. „Die Kinder sind da ganz begeistert. Meine Frau und ich essen nur sporadisch eine Portion. Wir haben sowohl Eis in der Gefriertruhe, kaufen ab und zu aber auch eins, wenn der Eiswagen kommt. Eis ist trotzdem für uns nichts Alltägliches. Es soll ja etwas Besonderes bleiben“, erzählt Klees.

Petra Majer Foto: Seebald

Wenn es um die Begeisterung für Speiseeis im Sommer geht, ist Julie Hergert ein Kind geblieben, wie sie betont. „Ich esse eigentlich sehr gerne Eis. Ab einem gewissen Alter vergisst man aber, sich hin und wieder eins zu gönnen. Dabei schmeckt das doch so toll. Ich liebe Walnusseis in der Waffel“, erzählt sie. Auch wenn eine Kugel mittlerweile mancherorts 1,40 Euro kostet, lässt sich Hergert nicht von ihrem Genuss abbringen. „Das zahle ich dann gerne“, sagt sie.