Regionale Spezialitäten und französisches Flair – das hat der deutsch-französische Wochenmarkt auf dem Exerzierplatz geboten. Wir haben Besucher nach ihren Eindrücken gefragt.

Cornelia Bimber freute sich nicht nur über den strahlenden Sonnenschein am Samstag, sondern auch über die Aufmachung des deutsch-französischen Wochenmarkts: „Ich bin hier, um Wurst und Eier zu kaufen. Auf dem Markt fühle ich mich wohl, die Produkte aus Frankreich finde ich interessant. Da werde ich das ein oder andere zusätzlich zu meiner Einkaufsliste kaufen“.

Cornelia Bimber. Foto: Martin Seebald

Nadine Franz hat es auf französischen Käse und französisches Gebäck abgesehen, wie sie verrät: „Ich bin extra wegen der französischen Produkte hergekommen, Salami habe ich ebenfalls im Blick. Manches davon werde ich auch verschenken. Ich finde die Auswahl hier super und die Preise sind völlig in Ordnung“.

Nadine Franz. Foto: Martin Seebald

Holger Heber wohnt erst seit wenigen Wochen in Pirmasens und ist vom deutsch-französischen Wochenmarkt begeistert. „Das ist hier ganz anders als bei mir zuhause, das Flair ist super! Ich bin gerade erst gekommen, habe aber schon eine Flasche Likör gekauft. Wurst, Käse und Fisch will ich auch noch besorgen“, erzählt Heber.

Holger Heber. Foto: Martin Seebald

Mathias Hill macht gerade ein paar Tage Urlaub in Pirmasens. Er sagt: „Ich finde es super, dass es sowas gibt, das hat man nicht überall und nicht alle Tage. Ich komme aus Bayern, da sind die Märkte ganz anders. Ich denke, ich werde Wein und Käse kaufen und die Sachen dann mit nach Hause nehmen“.

Mathias Hill. Foto: Martin Seebald

Im vergangenen Jahr hat Steven Merel den deutsch-französischen Wochenmarkt auf dem Exe verpasst. „Dieses Mal habe ich es aber geschafft und bin ganz angetan. Vorhin war ich schon frühstücken – ganz klassisch französisch mit Croissant und Kaffee. Französische Salami habe ich auch schon gekauft, das ist ein tolles Wochenende!“, so Merel.

Steven Merel. Foto: Martin Seebald

Normalerweise besuchen eher die Schwiegermutter und die Freundin von Kürsac Palaz den deutsch-französischen Wochenmarkt, am Samstag hat der Pirmasenser die beiden begleitet. „Ich bin überrascht, was es hier für tolle Sachen gibt. Ich habe einen guten Eindruck von dem Markt und bummle gerne drüber. Obst und Gemüse habe ich heute auf der Einkaufsliste, sowie frische Backwaren“, erzählt Palaz.