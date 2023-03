Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Rheinland-Pfalz sind am Freitag Corona-Lockerungen in Kraft getreten. So ist die 2G-Regelung im Einzelhandel aufgehoben worden, außerdem sind Kontaktbeschränkungen für Genesene und Geimpfte weggefallen. Weitere Lockerungen sollen stufenweise im März folgen. Was denken Menschen in der Region über die neuen Erleichterungen? Die RHEINPFALZ hat sich in der Pirmasenser Fußgängerzone umgehört.

Ein klarer Befürworter der Impfkampagne gegen das Corona-Virus ist Karl-Josef Klees, der Nervenarzt im Ruhestand ist bislang gut mit den Corona-Einschränkungen zurecht