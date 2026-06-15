Lachen ist Macht – genau das feiert der Aktionstag am 15. Juni. Wir haben Passanten in der Innenstadt gefragt, welche Rolle Humor in ihrem Leben spielt.

Die aus den USA stammende Aktion des Macht-des-Lächelns-Tags gehört zu den kuriosen Feiertagen der Welt und stellt die positive Kraft von Lachen in den Mittelpunkt. Humor ist eine wichtige Sache im Leben von Jens Preugschat. „Mit Freunden und Bekannten die gleiche Form von Humor zu teilen, ist Gold wert“, findet er.

Bernd Weber sagt, er könne herzlich über sich selbst lachen und versuche, auch bei unangenehmen Vorkommnissen das Positive zu sehen. „Mir gefällt der Ausspruch ,Humor ist, wenn man trotzdem lacht’, ganz gut, denn da ist etwas Wahres dran“, erzählt Weber.

Julia Schwarz und ihr Mann Valentin lachen gerne über Komödien im Fernsehen oder Comedians auf der Bühne. „Den deutschen Komiker Ralf Schmitz finden wir zum Beispiel super, oft auch Mario Barth. Ihn haben wir schon live gesehen, das war sehr lustig“, erzählt Julia Schwarz.

Anja Koc mag keine Miesepeter, sondern lieber Menschen, die mit einem Lächeln oder Augenzwinkern durch die Welt gehen. „,Lachen ist Macht’ ist ein Spruch mit viel Wahrheitsgehalt! Ich finde, man sollte versuchen, alles im Leben duldsam und lächelnd anzunehmen, trotz aller Widrigkeiten, die es so gibt“, meint Koc.

Katharina Papantoniou hat griechische Wurzeln, ist aber in Deutschland geboren. Deshalb wagt sie einen Vergleich: „Im Süden haben sie ein ganz anderes Temperament als in Deutschland. Es ist nicht so hektisch wie hier bei uns und auch nicht so negativ. Ich selbst bin ein sehr positiver Mensch und lache auch oft. In Deutschland beobachte ich sehr viele Menschen, die im Alltag kaum noch lachen. Das finde ich schade.“

Dass Lachen und ein guter Humor gesund sind, hat Sigrid Wolf festgestellt. Als Mitarbeiterin in einem Krankenhaus, wo sie mit schweren Schicksalen konfrontiert wird, ist ihr das wichtig - nicht zuletzt im Umgang mit Patienten. „Wenn ich jemanden anlächele, bekomme ich meistens ein positives Feedback, auch wenn die Leute zuerst unfreundlich schauen. Die meisten lächeln dann zurück und sind etwas positiver gestimmt“, sagt Wolf.