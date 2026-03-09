Seit dem Iran-Krieg werden Spritpreise verlangt wie lange nicht. Die Zwei-Euro-Marke ist gefallen. Wir haben Passanten in der Fußgängerzone dazu befragt.

„Ich war heute tanken und habe 12 Liter für 25 Euro bekommen. Volltanken tue ich derzeit nicht, weil ich mir veräppelt vorkomme. Der Sprit wurde schon vor dem Iran-Krieg eingekauft, ich weiß gar nicht, was das damit zu tun haben soll“, sagt Michelle Pieroth. Über zwei Euro für einen Liter Super sei eine „Frechheit“, wie sie mehrfach betont.

Jennifer Zimmermann pendelt täglich 70 Kilometer zu ihrer Arbeitsstelle, tankt aber ebenfalls nicht mehr voll. „Ich schaue zu, dass ich an „guten„ Tagen tanke, wo es nicht allzu teuer ist. Ich habe Glück und kann E10 tanken, das ist im Moment noch das Billigste. Ich überlege mir halt, ob ich privat wirklich das Auto nutzen muss oder nicht“, so Zimmermann.

Manfred Seelinger wohnt in Hermersberg und fährt oft nach Pirmasens zum Einkaufen. „Ich würde gerne Bus fahren, aber das ist mir viel zu umständlich bis hier her. Es dauert einfach zu lange. In Hermersberg kenne ich eine Tankstelle, da sind die Spritpreise im Vergleich noch erträglich, also tanke ich auch dort“, erzählt er.

Patrick Gauter sagt: „Ich muss im Moment nicht viel fahren, das ist prima. Vielleicht fahre ich so 100 Kilometer in der Woche. Wenn ich für 30 Euro tanke, reicht mir das auch eine Woche“, berichtet Gauter.

„Dass die Spritpreise wegen des Kriegs im Iran so extrem schnell hochgeschossen sind, ist nur in Deutschland der Fall. In den Nachbarländern sieht das etwas anders aus, ich informiere mich täglich“, sagt Susanne Ebelshäuser. Sie selbst organisiere sich noch mehr als sonst und fahre nur mit dem Auto, wenn es wirklich nötig sei. „Ich muss ja nicht zwingend zweimal am Tag in die Stadt fahren“, meint Ebelshäuser.

Sandra Frey hingegen ist von den hohen Spritpreisen momentan nicht allzu sehr betroffen, wie sie erzählt. Dennoch sagt sie: „Ich finde das schon schlimm, was da momentan geschieht. Für über zwei Euro würden viele noch nicht einmal eine Flasche Sprudel kaufen. Vor allem die Pendler tun mir leid. Ich finde, die Preise müssten gedeckelt werden“.