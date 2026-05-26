Musik bewegt uns tief im Inneren. Wir wollten wissen, welches Album Pirmasenser wählen würden, wenn sie den Rest ihres Lebens nur noch eines hören dürften.

Der Soundtrack des Lebens klingt bei jedem unterschiedlich. Die 21 Jahre alte Marianne Kornelsen bezeichnet sich selbst als tiefgläubigen Menschen. Dementsprechend fällt ihre Musikauswahl aus: „Ich liebe die Lobpreis-Lieder von ,Feiert Jesus!’. Das ist ein Sammelalbum, das sehr harmonisch zusammengestellt wurde. Die Lieder sind schön und bringen mich zum Nachdenken“, sagt die junge Frau, als wir sie auf dem Pirmasenser Wochenmarkt treffen.

„Breakfast in America“ wiederum ist das sechste Studioalbum der britischen Pop-/Rockband Supertramp und der Name eines Liedes des im März 1979 veröffentlichten Albums – das Lieblingsalbum von Silvia Simon. „Das Album war früher sehr, sehr beliebt. Ich habe es in meiner Jugend schon gerne gehört. Es entspannt mich, und ich freue mich riesig, wenn eines der Lieder heute noch im Radio gespielt wird“, erzählt Simon.

Scorpions sind Kult

Peter Kornberger ist bekennender Fan der Scorpions, der deutschen Hard-Rock-Band aus Hannover. 1965 wurde die Gruppe in Sarstedt als „Nameless“ gegründet, veröffentlichte 1972 ihr erstes Album und besteht bis heute. Kornberger mag vor allem ein Live-Album der Hannoveraner: „Die ,Tokyo Tapes’ finde ich klasse. Ich bereue schon, dass ich irgendwann meine Schallplatten hergegeben habe, da war das Album dabei. Die Scorpions sind für mich Kult. Der Sänger ist super, der Gitarrist auch. Da passt alles“, findet Kornberger.

Norbert Haas gefällt die Musik der 1970er Jahre. Vor allem die US-Amerikaner von Creedence Clearwater Revival, kurz CCR, haben es dem Pirmasenser angetan. „Wenn ich den Rest meines Lebens nur noch ein Musikalbum hören dürfte, dann wäre es ,Pendulum’ von CCR. Das ist das Album, auf dem auch der Song ,Hey Tonight’ drauf ist, ein bekannter Hit der Band. Wenn ich zu Hause Lust und Laune habe, lege ich die Platte immer noch auf. Sie gibt mir einfach ein gutes Gefühl“, erklärt Haas.

Zu früh gestorben

Dass Benjamin Berzel ebenfalls Musik mag, kann man unschwer an seinem schwarzen Metal-Shirt erkennen, das er am Tag unserer Umfrage trägt. Hard-Rock und Heavy-Metal sind seine liebsten Musikstile. „Das Musikalbum ,The Number of the Beast’ von Iron Maiden ist ein Genuss! Ich bin schon über 20 Jahre Fan von der Band und höre es immer wieder gerne. Es ist das dritte Studioalbum von Iron Maiden und stammt aus den frühen 1980er Jahren. An den Liedern gefallen mir vor allem die Melodien“, erzählt Berzel.

Eine andere Musikrichtung bevorzugt Dominik Dahl: „Ich tendiere eher zu Hip-Hop und dem amerikanischen Rapper Mac Miller. Er hat die Musik zum Kultfilm ,Kids’ aus den 1990er Jahren beigesteuert, und das Album hieß dann auch so. Es verfolgt mich bis heute. Schade, dass Miller vor sieben oder acht Jahren gestorben ist. Das war zu früh. Ich hätte mich gefreut, wenn er noch weiter Musik macht.“