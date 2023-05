Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehr denn je wird aktuell über geschlechtergerechte Sprache gestritten, dabei wird sich teilweise vehement für eine veränderte Sprachnorm eingesetzt. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, an Universitäten oder auch in Behörden wird mittlerweile gegendert. Was halten die Menschen in Pirmasens davon? Das Ergebnis unserer Umfrage ist eindeutig.

Objektiv betrachtet möchten die Befürworter einer genderneutralen Sprache nichts anderes, als allen nichtmännlichen Mitmenschen schriftlich und mündlich eine Stimme zu