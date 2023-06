Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vier Tage arbeiten, drei Tage frei: Bei einem Pilotprojekt in Großbritannien durften Beschäftigte bei gleichem Lohn vier statt fünf Tage in der Woche arbeiten. Die Mehrzahl der beteiligten Firmen will an dem Konzept festhalten. Ob das eine Option für sie wäre, haben wir Passanten in der Fußgängerzone gefragt.

Dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist, findet Mario Thesen. Deshalb arbeitet er lieber fünf statt vier Tage als Anlagenführer in der Woche, wie er sagt. „Ich