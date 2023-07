Das eigene Profil schärfen und den Horizont erweitern: Lebenslanges Lernen, egal ob beruflich oder privat, heißt, sich veränderten Bedingungen in der Welt zu stellen, neugierig zu bleiben und aktiv das Umfeld mitzugestalten. Wie wichtig ist das den Menschen in der Region? Was haben sie zuletzt dazugelernt? Wir haben uns in der Fußgängerzone umgehört.

Im Alter von zehn Jahren ist Olga Asberger nach Deutschland gekommen. Die damals schwierigste Herausforderung war es für sie, die deutsche Sprache zu lernen, wie sie sagt. „Mein Glück war, dass ich nicht nur einmal die Woche einen Deutschkurs besucht habe, sondern täglich in der Schule mit deutschen Lehrern und Schülern ins Gespräch gekommen bin. Dadurch habe ich das als Kind relativ schnell gelernt“, sagt sie. Grundsätzlich sei sie jemand, der gerne und immer wieder Neues lerne, sagt Asberger. „In der Corona-Zeit habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, neue Kochrezepte auszuprobieren. Dabei habe ich die tschetschenische Küche über TikTok- oder Youtube-Videos kennengelernt“, erzählt sie weiter.

Torsten Braunert hat als Groß- und Außenhandelskaufmann schon die ein oder andere Fortbildung mitgenommen, die ihn beruflich weitergebracht hat, wie er betont. „Man darf sich dem heutigen Fortschritt nicht verschließen, muss mit der Zeit gehen. Deshalb würde ich es jedem empfehlen, sich um Fort- und Weiterbildungen zu kümmern“, sagt er. Braunert beschreibt sich selbst generell als aktiven Menschen, der gerne Neues ausprobiert – in seiner Freizeit seien es beispielsweise neue Wanderwege, die er regelmäßig erkunde.

Martin-Matthias Theil hat es geschafft, sein Hobby zum Beruf zu machen. „Ich habe mit etwa sechs Jahren angefangen zu fotografieren, mein Vater hat mir damals meine erste Kamera geschenkt. Heute bin ich Produktfotograf und lerne immer wieder Neues dazu. Die Lerninhalte kommen meistens aus dem Internet, seltener aus Fachzeitschriften“, so Theil.

Adriana Gabor hat sich privat voll und ganz dem Nähen verschrieben. Für ihre Tochter, eine begeisterte Eiskunstläuferin, näht sie teils aufwendige Kleider, die nicht nur bei Wettbewerben gut aussehen. „Kleider für den Eiskunstlauf selbst zu nähen, anstatt zu kaufen, ist wesentlich günstiger. Ständig bin ich auf der Suche nach neuen Mustern und Stoffen, die ich mitunter in Nähzeitschriften finde. Auch hier gibt es immer wieder einen neuen Trend“, sagt Gabor. Das Aufwendigste, was sie je genäht habe, sei ein Kleid mit über 700 Steinen gewesen, die eingenäht werden mussten. In diesem Kleid habe ihre Tochter den ersten Platz bei einem Wettkampf belegt.

Silvia Engel ist Hundeliebhaberin und lernt gerne etwas Neues über den Umgang mit den Vierbeinern. „Einen Hund zu erziehen, ist viel Arbeit, macht mir aber große Freude. Seit 40 Jahren halte ich immer wieder Hunde aus dem Tierheim. Wenn man mal ihr Vertrauen gewonnen hat, geht das alles. Das steht auch in den Büchern zum Thema, die ich lese“, so Engel.

Bei dem Paar Marion Recknagel und Christoph Schmitz handelt es sich um leidenschaftliche Tänzer, wie beide in der Pirmasenser Fußgängerzone erzählen. „Wir tanzen schon seit 40 Jahren und lernen immer wieder neue Tänze. Wir sind beide im Verein, wo wir regelmäßig trainieren oder besuchen Kurse an der Volkshochschule in unserem Heimatort“, erzählt Marion Recknagel. Im Laufe der Zeit haben sich bei ihr mit dem Tango und bei ihrem Partner Christoph Schmitz mit dem Boogie Lieblingstänze herauskristallisiert, die sie mittlerweile aus dem Effeff tanzen können, wie Recknagel sagt. „In grauer Vorzeit habe ich als Jugendlicher auch eine Tanzschule besucht und dort jede Menge Grundlagen für heute gelernt“, sagt Christoph Schmitz.