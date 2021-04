Sind Corona-Schnelltestes das richtige Mittel, um die dritte Corona-Welle zu brechen? Einige Betriebe in Pirmasens bieten bereits Testkits für ihre Mitarbeiter an. In den Schulen wiederum laufen die Corona-Tests für Kinder und Jugendliche noch auf freiwilliger Basis. Die Mehrheit der Befragten hält eine Testpflicht in Firmen und Bildungseinrichtungen für sinnvoll und notwendig.

Je nach Bundesland ist die Testpflicht für Unternehmen und Schulen mal verpflichtend, mal freiwillig. Künftig sollen die Tests für Schüler bundesweit einheitlich gehandhabt werden. Während Unternehmen in Rheinland-Pfalz die Regelung der Bundesregierung zum Schutz vor Corona-Ansteckungen am Arbeitsplatz kritisieren, muss auch bei manchen Jugendlichen Überzeugungsarbeit geleistet werden, damit sie vom Testangebot Gebrauch machen. Nicht so bei Omran Taleb, Schüler der BBS Pirmasens. Zweimal in der Woche lässt er sich in der Adlerstraße freiwillig auf das Coronavirus testen. „Ich bin froh, wieder am Präsenzunterricht teilnehmen zu können – vor diesem Hintergrund machen mir die Selbsttests überhaupt nichts aus“, sagt der Jugendliche. Gut und notwendig sei es, dass es diese Möglichkeit an seiner Schule gebe, das Prozedere klappe auch ganz gut. „Wenn wir dadurch höhere Inzidenzwerte vermeiden können, mache ich gerne mit“, meint Taleb.

Skeptischer im Hinblick auf die Fehlerquote ist da schon Agron Imami. „Die richtige Anwendung entscheidet erheblich über die Zuverlässigkeit des Ergebnisses. Niemand hat etwas von einem falsch positiven Ergebnis auf der Arbeit“, sagt er. Dass auch Kinder und Jugendliche in den Schulen Corona-Tests vornehmen sollen, findet er „furchtbar“. „Corona ist für die Kinder schon schlimm genug. Ich denke nicht, dass diese Tests ihrer Psyche guttun. Wenn ich selbst Vater wäre und mein Kind sich nicht testen lassen wollte, würde ich es auch nicht dazu zwingen“, so Imami weiter.

Sich auf das Coronavirus testen zu lassen, findet Jakob Backe hingegen völlig normal. „Ich musste vor Kurzem ins Krankenhaus und bin natürlich getestet worden. Meine Enkelkinder werden in der Schule getestet – im zweiten Jahr der Pandemie gehört das, wie die ganzen anderen Maßnahmen, für uns mittlerweile zum Alltag“, sagt er. Backe selbst arbeitet bei der Stadtverwaltung, wie er weiter berichtet. Dort habe man schon vor einigen Tagen mit den Schnelltests begonnen. „Das ist in Anbetracht der Lage nicht mehr als gut und richtig“, so der Pirmasenser, nun müsse es nur noch mit den Impfungen schneller gehen.

Dass auch Kinder verpflichtend getestet werden müssen, findet wiederum Iris Hofer. „Von der dritten Welle mit den ganzen Mutanten sind ja jetzt auch die Kleinen vermehrt betroffen. Da halte ich Testungen in Kitas und Schulen für sinnvoll“, meint sie. Ähnlich denkt sie über ein Testangebot in Firmen. „Ich selbst bin schon im Ruhestand, aber meine Tochter lässt sich mehrmals die Woche auf eine mögliche Infektion testen. Sie hat keinerlei Probleme damit“, berichtet Hofer.

Zum Thema Testpflicht noch etwas zwiegespalten ist Ursula Wilhelm. Einerseits findet sie es gut, dass solch ein Angebot mittlerweile gemacht werde, andererseits fragt sie sich, wer die Kosten für die Testkits tragen soll. „Vor allem für kleinere Betriebe kann das zum finanziellen Problem werden“, befürchtet sie. In den Schulen würde sie die Kontrolle der Schnelltests nicht den Lehrern überlassen. „Das müsste von medizinischem Fachpersonal übernommen werden. Das alles sollte von der Politik einfach besser organisiert werden, damit Lehrern und Erziehern nicht noch mehr zugemutet wird, findet Wilhelm.

Zum Schutz für Risikopatienten und sich selbst testet sich Ariane Becker auf der Arbeit regelmäßig selbst. Auch ihr neunjähriger Sohn nehme an den freiwilligen Schnelltests in seiner Schule teil. Beide haben keine Probleme damit, wie die Mutter versichert. „Die Testpflicht finde ich gut, weil man meiner Meinung nach viel damit bewirken kann. Wenn es dazu beiträgt, dass wir irgendwann wieder normal arbeiten und lernen können, leiste ich gerne meinen Beitrag“, so Becker.