Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine mehren sich in Deutschland die Stimmen für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Diese war 2011 ausgesetzt worden, an ihre Stelle trat ein neuer, freiwilliger Dienst beim Militär. Kanzler Olaf Scholz kündigte zudem an, dass die Bundeswehr 100 Milliarden Euro als Sondervermögen für Investitionen und Rüstungsvorhaben erhält. Wir haben Passanten in Pirmasens nach ihrer Meinung zu diesem Thema befragt.

Seit über 50 Jahren lebt der gebürtige Türke Muzaffer Yurdaner in Deutschland, viele Jahre davon in Pirmasens. „Mitte der 1970er Jahre musste ich allerdings