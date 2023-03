Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon Sokrates mokierte sich über die Jugend. Viele verklären sie dennoch und würden gerne, zumindest für einen Tag, noch einmal 18 sein. Warum eigentlich? Fehlt uns der Mut zur Mündigkeit, weshalb wir immer jung bleiben möchten oder ist es für uns in Ordnung, ab einem gewissen Alter in manchen Dingen wie die eigenen Eltern zu handeln? In der Montagsumfrage der RHEINPFALZ geht es um eine essenzielle Frage.

„Mit dem Wissen von heute wäre ich gerne noch einmal 18 Jahre alt“, sagt Uwe Luft aus Pirmasens, „denn dann könnte ich Fehler ausbügeln, die mir