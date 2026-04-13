Der Spruch „Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages“ stammt von Cornflakes-Erfinder John Harvey Kellogg. Wir haben Pirmasenser gefragt, wie sie in den Tag starten.

Franz Arnegger hält sich jeden Morgen an das gleiche Ritual: „Ich stehe um acht Uhr auf und nehme dann zuerst meine Medikamente ein. Dann gönne ich mir ein Schälchen mit Walnusskernen und Mandeln plus zwei Tassen frischgebrühten Kaffee. Danach gibt es Brot mit Butter und Marmelade – vor allen Dingen Johannisbeere und Aprikose. Das ist bei mir jeden Morgen so“, sagt er. Für das Frühstück an sich benötigt Arnegger 20 Minuten, wie er weiter berichtet, das dazugehörige Zeitungslesen nehme eine ganze Stunde in Anspruch.

Franz Arnegger Foto: Martin Seebald

Iwona Szarszewska frühstückt nicht – und fühlt sich gut dabei, wie sie sagt. „Ich trinke morgens eine große Tasse Kaffee mit Milch und ohne Zucker und das war es dann auch schon. Ich frühstücke höchstens sonntags richtig, wenn ich frei habe. So bin ich schon immer gut klargekommen. Die erste Mahlzeit des Tages nehme ich erst so um 12 oder 13 Uhr zu mir. Ich habe noch nicht bemerkt, dass mir dadurch etwas fehlt“, erzählt sie.

Iwona Szarszewska Foto: Martin Seebald

Jennifer Matteson ist die einzige in ihrer Familie, die in irgendeiner Form überhaupt an Frühstück denkt. Mit einem leichten Schmunzeln im Gesicht verrät sie: „Wenn ich nicht wäre, würden manche in unserem Haushalt verhungern!“ Kürzlich sei sie in Reha gewesen, erzählt sie, und da sei es letztlich auch um Ernährung gegangen. „Ich habe gelernt, dass Frühstück für Frauen ab einem gewissen Alter sehr wichtig ist. Gerade wegen ihres Cortisol-Spiegels. Daher nehme ich das sehr ernst. Ein bisschen was frühstücke ich jeden Tag, wenn es auch nur eine kleine Schüssel Porridge oder ein Spiegelei ist“, so Matteson.

Jennifer Matteson Foto: Martin Seebald

Martin Hemmer schwört seit seiner Kindheit auf gesundes Frühstück. „Ich esse morgens eine aufgeschnittene Orange und eine halbe Banane. Dazu gibt es zuckerfreies Müsli – Haferflocken mit getrockneten Früchten. Dazu schaue ich meistens das Morgenmagazin im Fernsehen und so starte ich super in den Tag“, sagt Hemmer.

Martin Hemmer Foto: Martin Seebald

Die Lehrerin Anne Joas frühstückt an Werktagen bereits kurz nach 6 Uhr. „Meistens ist mein Frühstück süß – Brot mit Marmelade oder Honig. Wurst mag ich lieber abends. In der Schule gibt es für mich dann um Viertel nach zehn das zweite Frühstück – etwas Obst oder Rohkost“, erzählt Joas.

Anne Joas Foto: Martin Seebald

Heike Schweitzer gönnt sich öfter ein Frühstück außerhalb – abhängig von der Uhrzeit ist es dann eher ein Brunch. „Manchmal tut mir das richtig gut, dass ich zu Hause nichts richten muss. Ich bevorzuge das Frühstück dann deftig und üppiger, daheim esse ich meistens nur eine Scheibe Brot, damit ich was im Bauch habe. Dazu gibt es Kaffee mit Milch. Das Frühstück ist mir persönlich sehr wichtig“, sagt sie.