Apotheker fordern mehr Wertschätzung für ihre Arbeit. Am 23. März bleiben deshalb viele Filialen zu. Das sagen Passanten in der Pirmasenser Fußgängerzone zum Protesttag.

Die Apotheken in Pirmasens bleiben wegen eines Protesttags geschlossen. Pharmazeuten beklagen steigende Kosten und jahrelangen Stillstand bei den Honoraren. Sie werfen der Politik Untätigkeit vor. Carmen Angelika Alves Freitas Foto: Martin Seebald hat eine hohe Meinung von dem Berufsstand der Pharmazeuten. „Diese Menschen sind Kranken gegenüber immer freundlich, immer hilfsbereit, und sie sind immer da. Das sollte auch aus rein menschlicher Sicht honoriert werden. Deshalb finde ich es gut, dass protestiert wird“, sagt sie. Die Medikamente, auf die Alves Freitas angewiesen ist, hat sie sich schon im Vorfeld besorgt, weil sie von ihrer Stammapotheke auf den Streik aufmerksam gemacht worden sei. „Das ist sehr fair“, meint sie.

Margit Ackel Foto: Martin Seebald

Dass auch der Online-Handel mit Medikamenten vieles in diesem Bereich erschwert hat, merkt Margit Ackel an. „Das macht die kleinen Apotheken zusätzlich kaputt. Einfach haben sie es nicht. Ich finde es deshalb nicht schlimm, dass unsere Apotheke mal einen Tag geschlossen hat. Das kann ich verkraften. Wichtig ist, dass jetzt ein Zeichen gesetzt wird“, so Ackel.

Markus und Charlotte Juner Foto: Martin Seebald

Auch Charlotte und Markus Juner finden, dass das Honorar von Pharmazeuten nach 13 Jahren angehoben werden sollte. „Es geht wahrscheinlich nicht allein ums Geld, sondern ums Prinzip. Zeitgleich ist alles teurer geworden, das spüren auch die Apotheker“, sagt Markus Juner. Seine Frau Charlotte erhält eine spezielle Medikation, die sie sich im Vorfeld des Streiks bereits besorgt hat. „Selbst wenn etwas sein sollte, haben Notapotheken geöffnet, das ist dann schon in Ordnung“, findet sie.

Udo Striemann Foto: Martin Seebald

Udo Striemann sagt: „Früher sagte man immer, Pharmazeuten verdienen viel, viel Geld. Das ist heute anders. Eigentlich müssten sich alle Apotheker in Berlin vor den Bundestag stellen und dort demonstrieren. Dass es unter anderem wegen finanzieller Gründe immer weniger Apotheken gibt, sieht man auch bei uns in Pirmasens.“

Udo Wirth Foto: Martin Seebald

Dass der Protest der Apotheker im Vergleich zu Protesten in anderen Berufsgruppen eher leise statt laut verläuft, rechnet Udo Wirth den Pharmazeuten hoch an. „Busfahrer oder Beschäftigte bei der Bahn streiken alle Nase lang. Absurd finde ich es, wenn Piloten großer Airlines streiken, die monatlich fast 20.000 Euro bekommen. Dafür habe ich kein Verständnis. Für die Apotheker schon – der letzte Protest war vor drei Jahren“, sagt Wirth.

Silke Schehlmann Foto: Martin Seebald

Dass es besonders kleine Apotheken aufgrund von Lieferengpässen, Fachkräftemangel und zeitgleich hohen Kosten nicht leicht haben, erkennt Silke Schehlmann an. „Ohne Apotheken geht es im Hinblick auf unsere Gesundheitsversorgung nicht. Deshalb finde ich es gerechtfertigt, dass jetzt ein Zeichen gesetzt wird. Ich selbst habe mit der Schließung über einen Tag keinerlei Probleme“, sagt Schehlmann.