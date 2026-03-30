Die Uhren sind auf Sommerzeit umgestellt. Viele tun sich mit der Zeitumstellung schwer. Passanten in der Fußgängerzone haben wir zu der Sinnhaftigkeit des Ganzen befragt.

Die Abschaffung der Zeitumstellung in der EU ist trotz einer Initiative der EU-Kommission vor sieben Jahren derzeit blockiert. Uneinigkeit unter den Mitgliedstaaten bezüglich der Wahl zwischen dauerhafter Sommer- oder Winterzeit verhindert eine Einigung, um einen Flickenteppich an Zeitzonen zu vermeiden.

Rolf Frey aus Pirmasens ist von dem Hin und Her genervt: „Dass die Entscheidung in der EU so lange dauert, hätte ich nicht gedacht. Ich selbst komme bei der Zeitumstellung jedes Mal durcheinander und brauche ein paar Tage, bis ich meinen Rhythmus wieder habe. Ich arbeite im Schichtdienst, das macht es zusätzlich schwierig.

Rolf Frey Foto: Martin Seebald

Dass die Menschen in Deutschland seit dem 29. März eine Stunde weniger am Tag zur Verfügung haben, findet Rainer Knerr ärgerlich. „Da muss man sich erst einmal wieder daran gewöhnen. Das Gute ist, dass es abends länger hell ist. Das macht viel aus“, sagt er.

Rainer Knerr Foto: Martin Seebald

Alysha Nagel sieht die Sache etwas nüchterner: „Dass die Zeit umgestellt wird, macht mir wenig aus. Die Sommerzeit mag ich sogar. Mich nervt eher, dass ich zu Hause so viele analoge Uhren umstellen muss. Die Heizungsuhr vergesse ich dabei regelmäßig.

Alysha Nagel Foto: Martin Seebald

Mike Nagel geht morgens um sechs Uhr zur Arbeit – deshalb findet er es schade, dass es nun länger dunkel bleibt, wie er berichtet. „Frühaufsteher wie ich finden das wahrscheinlich nicht so toll. Ich würde es schön finden, wenn man das Hin und Her zweimal im Jahr endlich beendet“, so Nagel.

Mike Nagel Foto: Martin Seebald

Renate Weber formuliert ihre Abneigung stärker: „Die Zeitumstellung hasse ich! Ich muss jedes Mal überlegen, ob die Uhr eine Stunde vor oder zurückgestellt wird, viele Uhren zu Hause vergesse ich sogar ganz. Das einzig Gute ist, dass ich abends gerne spazieren gehe und nun eine Stunde zusätzlich dafür zur Verfügung habe.“

Renate Weber Foto: Martin Seebald

Von der Zeitumstellung hat Claudia Knierim-Weber noch nie etwas gehalten, wie sie sagt – seit sie Kinder hat, hält sie noch weniger davon. „Es macht schon einen Unterschied, ob die Kinder eine Stunde länger oder weniger schlafen können. Das sieht man ja auch an sich selbst. Bei uns dauert es etwa zwei Wochen, bis wir uns an die neue Uhrzeit gewöhnt haben“, sagt sie.